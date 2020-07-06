В текущем году необходимо убрать 19066 гектаров зерновых и зернобобовых культур (без зерна кукурузы, гречихи и проса). Ожидаемый валовой сбор (в амбарном весе) по району должен составить не мене 71746 тонн (в 2019 – 67887 тонн). Площадь уборки рапса – 5326 гектаров, при ожидаемом валовом сборе – 9500 тонн (в 2019 году – 9342 тонны).

Об этом сообщил первый заместитель председателя –начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Смолевичского районного исполнительного комитета Руслан Михалевич во время заседания райисполкома, на котором был рассмотрен вопрос «О подготовке сельскохозяйственных организаций Смолевичского района к уборочной кампании 2020 года».

— Для уборки вышеуказанных площадей в сельскохозяйственных организациях района будет задействовано 75 единиц зерноуборочных комбайнов. Имеется 36 единиц приспособлений для уборки рапса («рапсовые столы»),— констатировал Руслан Михалевич, выступая по вопросу повестки дня.

Каждый день в хозяйствах ведутся подготовительные работы. В районе утвержден график прохождения Государственного технического осмотра комбайнов с выдачей допусков к уборке нынешнего года.

Планируется, что продолжительность уборки зерновых и зернобобовых культур при оптимальных погодных условиях составит 16 дней. Продолжительность уборки рапса с учетом погодных условий составит 8 дней.

Для прессования соломы в сельскохозяйственных организациях района будет участвовать 45 прессподборщиков. Количество дней уборки соломы составит 21 день. Больше дней потребуется ОАО «СмолевичиБройлер» и РУП «Шипяны-АСК».

Для сушки и доработки зерна будет задействовано 24 зерносушильных комплекса. Для отвозки зерна от комбайнов намечены 72 единицы собственного транспорта сельхозорганизаций. Для взвешивания зерна, поступающего с поля, и отгрузки госзаказа будет задействовано 15 весов, которые исправны и поверены. Предусмотрено и наличие единиц техники для дежурства в местах работы зерноуборочных комбайнов на случай возникновения пожаров.

В сельхозорганизациях района имеется 59 зернохранилищ.

Определены работы по проведению текущего ремонта зерноскладов и подготовке площадок для временного складирования зерна. В настоящее время ведется работа по наведению порядка на территории зернотоков в соответствии с требованиями санитарных норм.

В своем решении Смолевичский районный исполнительный комитет поручил управлению по сельскому хозяйству и продовольствию создать рабочую группу по подготовк и контролю за ходом уборки, обеспечить соблюдение норм и правил охраны труда и пожарной безопасности на подведомственных объектах, на базе открытого акционерного общества «Смолевичский райагросервис» создать районную мобильную бригаду для оказания помощи сельхозорганизациям района в ремонте и обслуживании уборочной техники и сушильного хозяйства.

Ряд поручений был адресован руководителям сельскохозяйственных организаций, служб и ведомств.

Подводя итоги заседания, председатель райисполкома Андрей Ратомский особый акцент сделал на соблюдении всеми участниками уборочной кампании требований техники безопасности, обеспечении санитарных норм при организации питания работников, занятых на уборке.

Подготовила М.МЕРКУЛЬ.