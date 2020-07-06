Слепой дедушка копил пенсию, чтобы сделать подарок своей жене. И это романтично до слез

Источник материала: Tut.by

Парень с ником Deni Trendy из Киева рассказал в Twitter о своем слепом 83-летнем дедушке, копившем на подарок в честь дня годовщины совместной жизни с возлюбленной. По словам молодого человека, дедушка откладывал пенсию для того, чтобы купить супруге кольцо с бриллиантами на золотую свадьбу (50 лет в браке). Затем герой истории обратился за помощью к внуку и дочери, которые подобрали кольцо, передающее атмосферу любви и романтики, пишет medialeaks.