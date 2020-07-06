ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Слепой дедушка копил пенсию, чтобы сделать подарок своей жене. И это романтично до слез

06.07.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Парень с ником Deni Trendy из Киева рассказал в Twitter о своем слепом 83-летнем дедушке, копившем на подарок в честь дня годовщины совместной жизни с возлюбленной. По словам молодого человека, дедушка откладывал пенсию для того, чтобы купить супруге кольцо с бриллиантами на золотую свадьбу (50 лет в браке). Затем герой истории обратился за помощью к внуку и дочери, которые подобрали кольцо, передающее атмосферу любви и романтики, пишет medialeaks.

Новости дня
Новости разные
 
Водитель бензовоза заснул за рулем. Камера в кабине сняла, к чему это привело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus
06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика