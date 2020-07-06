ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Россельхознадзор снял ограничения на поставки и транзит некоторой белорусской продукции

06.07.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: fb.ru

Ограничения снимаются с 6 июля. Об этом ранее договорились глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и белорусский вице-премьер Александр Субботин.

По итогам переговоров с 6 июля 2020 года снимаются временные ограничения на транзит через территорию России говядины с семи белорусских предприятий. Речь идет о следующих компаниях:  ОАО «Бобруйский мясокомбинат»;  ООО «Мясокомбинат Поставский»;  УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности»;  ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;  ООО «Акдимол»;  ОАО «Ошмянский мясокомбинат»;  ОАО «Могилевский мясокомбинат».

Кроме того, возобновляется транзит через Россию продукции, выработанной предприятиями стран ЕАЭС из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось, форель). 

До завершения интеграции информационных систем стран-членов ЕАЭС Россельхознадзор в Пунктах приема уведомлений (ППУ) на российско-белорусском участке государственной границы будет оформлять уведомления на грузы, следующие транзитом из Беларуси  через Россию в адрес предприятий из других стран ЕАЭС, а затем фиксировать факт убытия товара с территории РФ в ППУ, расположенных на российско-казахстанском участке границы.

Также принято решение об отмене с 6 июля временных ограничений на поставки в Россию мяса птицы с предприятия ОАО «Птицефабрика «Дружба» и готовых мясных изделий, прошедших термическую обработку, в том числе сыровяленой и сырокопченой колбасы, с ОАО «Брестский мясокомбинат». 

Продукция данных компаний, выработанная с 6 июля, будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов, сообщили в Россельхознадзоре.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничения снимаются с 6 июля. Об этом ранее договорились глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и белорусский вице-премьер Александр Субботин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент пожаловал генеральские погоны офицерам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus
06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика