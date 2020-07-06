|
В ЦИК рассказали о числе сданных для регистрации кандидатами подписей
Источник материала: БДГ
Ожидаемо, по числу подписей лидирует Александр Лукашенко. На последнем месте по числу подписей - Светлана Тихановская.
По данным ЦИК, число собранных подписей, сданных претендентами на пост кандидатов в президенты, было следующим:
Напомним, что
Выборы в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидаемо, по числу подписей лидирует Александр Лукашенко. На последнем месте по числу подписей - Светлана Тихановская. По данным ЦИК, число собранных подписей,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)