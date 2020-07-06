В ЦИК рассказали о числе сданных для регистрации кандидатами подписей

Ожидаемо, по числу подписей лидирует Александр Лукашенко. На последнем месте по числу подписей - Светлана Тихановская.

По данным ЦИК, число собранных подписей, сданных претендентами на пост кандидатов в президенты, было следующим:

Александр Лукашенко собрал 1 958 800 подписей.

Виктор Бабарико — 367 179 подписей.

Валерий Цепкало — 158 682 подписей.

Анна Канопацкая — 151 631 подписей.

Сергей Черечень — 149 750 подписей.

Андрей Дмитриев — 110 754 подписей.

Светлана Тихановская — 109 479 подписей.

Напомним, что после проверки у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей и он выбыл из гонки. У Виктора Бабарико после проверки осталось 165 744, у Александра Лукашенко — 1 939 572, у Анны Канопацкой — 146 588, у Сергея Черечня — 143 109, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757.