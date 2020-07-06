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В ЦИК рассказали о числе сданных для регистрации кандидатами подписей

06.07.2020 14:30 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ожидаемо, по числу подписей лидирует Александр Лукашенко. На последнем месте по числу подписей - Светлана Тихановская.

По данным ЦИК, число собранных подписей, сданных претендентами на пост кандидатов в президенты, было следующим: 

  • Александр Лукашенко собрал 1 958 800 подписей.
  • Виктор Бабарико — 367 179 подписей.
  • Валерий Цепкало — 158 682 подписей.
  • Анна Канопацкая — 151 631 подписей.
  • Сергей Черечень — 149 750 подписей.
  • Андрей Дмитриев — 110 754 подписей.
  • Светлана Тихановская — 109 479 подписей.

Напомним, что после проверки у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей и он выбыл из гонки. У Виктора Бабарико после проверки осталось 165 744, у Александра Лукашенко — 1 939 572, у Анны Канопацкой — 146 588, у Сергея Черечня — 143 109, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757.

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

 
 
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Ожидаемо, по числу подписей лидирует Александр Лукашенко. На последнем месте по числу подписей - Светлана Тихановская. По данным ЦИК, число собранных подписей,...
 
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