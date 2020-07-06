Ермошину признали потерпевшей в уголовном деле Тихановского. Вот что она «потерпела»

Источник материала: KYKY

Главу ЦИК Лидию Ермошину признали потерпевшей в рамках уголовного дела гомельского блогера Сергея Тихановского. Об этом пишет TUT.by со ссылкой БелаПАН.

О том, что чиновница подала заявление на Тихановского в СК, выяснилось 4 июня. Председатель Центризбиркома попросила проверить, «не укладываются ли действия Тихановского [на пикетах по сбору подписей] в статью 191 Уголовного кодекса». После этого Ермошину позвали на дачу показаний – и признали потерпевшей.

Что же возмутило Лидию Ермошину в поведении Сергея Тихановского

Как-то раз она услышала его выступление, где блогер сказал, что инициативная группа его жены Светланы планирует устроить пикет возле дома главы ЦИК и «зайти к ней в гости».

«Зайдем в гости к человеку, который не ждет, не приглашал, а если зайдем – как? Принудительно? Это уже вторжение в жилище, это угроза действием в связи с исполнением мной профессиональных обязанностей. Более того, далее осуществляется подготовка к пикету, они дают объявление в рамках блога: кто на пикет к дому Лидии Ермошиной, собирайтесь, записывайтесь, мы пойдем.

То есть маленькая улочка, соседи – бизнесмены, ни одного чиновника, а также посол иностранной державы. И вот к ним является эта орда. Где безопасность жилища, где спокойствие граждан? Это мирные пикеты по сбору подписей? Граждане, одумайтесь! Подписанты, которые поддерживают указанное лицо. Или для того, чтобы пикет был признан немирным, меня действительно надо «прихлопнуть», посетив меня в гостях?» – эмоционально заявила Ермошина.

16 июня стало известно, что на Сергея Тихановского, которого к тому моменту задержали по части первой статьи 342 (об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок), возбуждено еще одно уголовное дело – по статье 191 УК (о препятствии работе ЦИК Беларуси по выборам).