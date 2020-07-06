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«Поехали!»: VOKA открывает Беларусь в новом шоу о путешествиях

06.07.2020 15:34 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

4 июля на видеосервисе VOKA стартовало необычное трэвел-шоу – «Поехали!». Каждые две недели зрителей ждут новые выпуски под слоганом «Во как отдохнули!» и удивительные маршруты путешествий по Беларуси в компании с семейной парой ведущих – Артемом и Таис Рыбакиными.

Вместе с тревел-шоу «Поехали!» пользователи VOKA смогут объехать всю нашу страну вдоль и поперек, чтобы открыть ее туристические возможности, убедиться, что в Беларуси тоже можно устроить себе отпуск на любой вкус. И хотя говорят, что о вкусах не спорят, спорить ведущие нового шоу будут много: очень уж разные у них представления об идеальном отдыхе и том, сколько на него стоит потратить денег.

Ночевать в удобном гостиничном номере или в палатке под открытым небом? Добираться до места на электричке это нормально или кто-то просто слишком любит экстрим? Тратиться по максимуму в поездке по Беларуси – это транжирство или желание получить максимальное удовольствие от путешествия? На протяжении всех шести запланированных выпусков Артему и Таис придется постоянно искать компромиссы и отстаивать свою точку зрения.

И, конечно же, исследовать страну и открывать потрясающие места для яркого и запоминающегося отдыха – а их намного больше, чем обычно можно увидеть на туристических открытках!

Просмотр шоу «Поехали!» будет доступен бесплатно для пользователей VOKA во всем мире.

 
 
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4 июля на видеосервисе VOKA стартовало необычное трэвел-шоу – «Поехали!». Каждые две недели зрителей ждут новые выпуск
 
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