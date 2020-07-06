ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МВД объяснилось по поводу задержаний на улицах

06.07.2020 16:48 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: dialog.ua

Сообщение опубликовано в ответ на обращения граждан, которые просили разъяснить причины и оснований задержаний и дать рекомендации для обеспечения защиты от возможных противоправных действий.

В своем сообщении МВД ссылается на статью 61 Избирательного кодекса, согласно которой инициативные группы по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты без получения каких-либо разрешений могут проводить массовые мероприятия только в форме пикетирования в местах, не запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами.

- В иных случаях порядок организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других мероприятий определен Законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» (далее – Закон)», - говорится в сообщении. Граждане, принимающие участие в таких мероприятиях, обязаны неукоснительно соблюдать порядок их организации и проведения, установленные запреты и ограничения. При этом в целях профилактики нарушений законодательства о массовых мероприятиях представители органов внутренних дел заблаговременно информируют участников, в том числе с использованием средств усиления речи, о недопустимости нарушений законодательства, ответственности за противоправные действия, а также возможности применения в отношении них физической силы и специальных средств. Лица, продолжающие нарушать данный порядок, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством. Незнание нормативных правовых актов и/или их отдельных предписаний не освобождает от ответственности и применения мер принуждения, - сообщает МВД.

Как правило сотрудники правоохранительных органов работают в форменной одежде. «Вместе с тем исходя из специфики выполняемых задач, руководителем может быть принято решение о выполнении обязанностей сотрудниками в гражданской одежде, что не противоречит действующему законодательству», - информирует МВД.

Сотрудник милиции вправе в установленном порядке применить физическую силу и специальные средства, также предупреждает министерство, а посягательство на сотрудников милиции в любых формах «влечет пресечение таких действий средствами и способами, предусмотренными правовыми актами».

При обращении к гражданину сотрудник органов внутренних дел должен представиться, сообщить свои звание и фамилию. «Однако эти требования не распространяются на случаи возникшей необходимости незамедлительного пресечения правонарушений, задержания лиц, их совершивших, а также пытающихся скрыться», - разъясняет министерство.

«Граждане, по мнению которых были нарушены права и законные интересы, вправе обжаловать соответствующие действия (бездействие) сотрудников милиции в вышестоящий государственный орган или вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд. Данное право реализуется лично либо через законных представителей. Обращения, не отвечающие установленным требованиям, оставляются без рассмотрения по существу», - информирует МВД.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение опубликовано в ответ на обращения граждан, которые просили разъяснить причины и оснований задержаний и дать рекомендации для обеспечения защиты от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ермошину признали потерпевшей в уголовном деле Тихановского. Вот что она «потерпела»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus
06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика