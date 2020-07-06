МВД объяснилось по поводу задержаний на улицах

Источник материала: Ежедневник

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Сообщение опубликовано в ответ на обращения граждан, которые просили разъяснить причины и оснований задержаний и дать рекомендации для обеспечения защиты от возможных противоправных действий.

В своем сообщении МВД ссылается на статью 61 Избирательного кодекса, согласно которой инициативные группы по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты без получения каких-либо разрешений могут проводить массовые мероприятия только в форме пикетирования в местах, не запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами.

- В иных случаях порядок организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других мероприятий определен Законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» (далее – Закон)», - говорится в сообщении. Граждане, принимающие участие в таких мероприятиях, обязаны неукоснительно соблюдать порядок их организации и проведения, установленные запреты и ограничения. При этом в целях профилактики нарушений законодательства о массовых мероприятиях представители органов внутренних дел заблаговременно информируют участников, в том числе с использованием средств усиления речи, о недопустимости нарушений законодательства, ответственности за противоправные действия, а также возможности применения в отношении них физической силы и специальных средств. Лица, продолжающие нарушать данный порядок, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством. Незнание нормативных правовых актов и/или их отдельных предписаний не освобождает от ответственности и применения мер принуждения, - сообщает МВД.

Как правило сотрудники правоохранительных органов работают в форменной одежде. «Вместе с тем исходя из специфики выполняемых задач, руководителем может быть принято решение о выполнении обязанностей сотрудниками в гражданской одежде, что не противоречит действующему законодательству», - информирует МВД.

Сотрудник милиции вправе в установленном порядке применить физическую силу и специальные средства, также предупреждает министерство, а посягательство на сотрудников милиции в любых формах «влечет пресечение таких действий средствами и способами, предусмотренными правовыми актами».

При обращении к гражданину сотрудник органов внутренних дел должен представиться, сообщить свои звание и фамилию. «Однако эти требования не распространяются на случаи возникшей необходимости незамедлительного пресечения правонарушений, задержания лиц, их совершивших, а также пытающихся скрыться», - разъясняет министерство.

«Граждане, по мнению которых были нарушены права и законные интересы, вправе обжаловать соответствующие действия (бездействие) сотрудников милиции в вышестоящий государственный орган или вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд. Данное право реализуется лично либо через законных представителей. Обращения, не отвечающие установленным требованиям, оставляются без рассмотрения по существу», - информирует МВД.