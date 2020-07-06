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Куда можно улететь из Минска хоть сегодня? «Белавиа» показала полный список маршрутов

06.07.2020 15:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Авиакомпания «Белавиа» рассказала, какие регулярные и чартерные рейсы возобновили. Об этом пишет портал naviny.by.

Вот маршруты, по которым на сегодня выполняются регулярные рейсы:

  • Минск – Брюссель – Минск;
  • Минск – Ереван – Минск;
  • Минск – Лондон – Минск;
  • Минск – Будапешт – Минск;
  • Минск – Берлин – Минск;
  • Минск – Франкфурт – Минск;
  • Минск – Ганновер – Минск;
  • Минск – Мюнхен – Минск;
  • Минск – Тель-Авив – Минск;
  • Минск – Барселона – Минск;
  • Минск – Рим – Минск;
  • Минск – Милан – Минск;
  • Минск – Кишинев – Минск;
  • Минск – Амстердам – Минск;
  • Минск – Белград – Минск;
  • Минск – Стамбул – Минск;
  • Минск – Киев – Минск;
  • Минск – Одесса – Минск;
  • Минск – Харьков – Минск;
  • Минск – Львов – Минск;
  • Минск – Хельсинки – Минск;
  • Минск – Париж – Минск;
  • Минск – Прага – Минск;
  • Минск – Стокгольм – Минск;
  • Баку – Минск.

Все неотмененные рейсы находятся в продаже и доступны для оплаты через сайт «Белавиа». Но важно помнить, что в каждой стране – свои ограничения для прилета, поэтому перед путешествием советуем вдумчиво ознакомиться с правилами.

А вот приостановленные направления:

  • Варшава (по 14 июля);
  • Ташкент (по 31 июля);
  • Вена (по 15 июля);
  • Вильнюс (по 15 июля);
  • Рига (по 15 июля);
  • Таллинн (по 15 июля);
  • все пункты Грузии, Казахстана и России (по 31 июля).

Не летает пока «Белавиа» и из Минска в Баку – перевозка пассажиров осуществляется только из азербайджанской столицы в Минск.

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Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» рассказала, какие регулярные и чартерные рейсы возобновили. Об этом пишет портал naviny.by. Вот маршруты, по которым на сегодня выполняются...
 
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