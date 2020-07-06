Куда можно улететь из Минска хоть сегодня? «Белавиа» показала полный список маршрутов

Источник материала: KYKY

Авиакомпания «Белавиа» рассказала, какие регулярные и чартерные рейсы возобновили. Об этом пишет портал naviny.by.

Вот маршруты, по которым на сегодня выполняются регулярные рейсы:

Минск – Брюссель – Минск;

Минск – Ереван – Минск;

Минск – Лондон – Минск;

Минск – Будапешт – Минск;

Минск – Берлин – Минск;

Минск – Франкфурт – Минск;

Минск – Ганновер – Минск;

Минск – Мюнхен – Минск;

Минск – Тель-Авив – Минск;

Минск – Барселона – Минск;

Минск – Рим – Минск;

Минск – Милан – Минск;

Минск – Кишинев – Минск;

Минск – Амстердам – Минск;

Минск – Белград – Минск;

Минск – Стамбул – Минск;

Минск – Киев – Минск;

Минск – Одесса – Минск;

Минск – Харьков – Минск;

Минск – Львов – Минск;

Минск – Хельсинки – Минск;

Минск – Париж – Минск;

Минск – Прага – Минск;

Минск – Стокгольм – Минск;

Баку – Минск.

Все неотмененные рейсы находятся в продаже и доступны для оплаты через сайт «Белавиа». Но важно помнить, что в каждой стране – свои ограничения для прилета, поэтому перед путешествием советуем вдумчиво ознакомиться с правилами.

А вот приостановленные направления:

Варшава (по 14 июля);

Ташкент (по 31 июля);

Вена (по 15 июля);

Вильнюс (по 15 июля);

Рига (по 15 июля);

Таллинн (по 15 июля);

все пункты Грузии, Казахстана и России (по 31 июля).

Не летает пока «Белавиа» и из Минска в Баку – перевозка пассажиров осуществляется только из азербайджанской столицы в Минск.