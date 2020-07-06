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Куда можно улететь из Минска хоть сегодня? «Белавиа» показала полный список маршрутов
Источник материала: KYKY>
Авиакомпания «Белавиа» рассказала, какие регулярные и чартерные рейсы возобновили. Об этом
Вот маршруты, по которым на сегодня выполняются регулярные рейсы:
Все неотмененные рейсы находятся в продаже и доступны для оплаты через сайт «Белавиа». Но важно помнить, что в каждой стране – свои ограничения для прилета, поэтому перед путешествием советуем вдумчиво ознакомиться с правилами.
А вот приостановленные направления:
Не летает пока «Белавиа» и из Минска в Баку – перевозка пассажиров осуществляется только из азербайджанской столицы в Минск.
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