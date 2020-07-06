Проблем не надо бояться – их надо решать. Совещание у председателя Мозырского райисполкома

Источник материала: Mlife

Как проинформировал начальник Мозырского РОЧС Алексей Цалко, подразделениями отдела за период с 23 по 29 июня осуществлено 9 выездов, в одном из них – на пожар, произошедший в черте города. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при розжиге газовой плиты, повлекшее за собой смерть одиноко проживающей пожилой гражданки. За время мониторинга, направленного на профилактику, были выявлены участки с несанкционированными свалками бытовых и строительных отходов в оврагах. Такая работа, по словам начальника отдела, будет продолжена.Как доложил заместитель начальника Мозырского РОВД Андрей Процко, за отчетный период в районе произошло 23 преступления. По сравнению с прошлой неделей их количество значительно снизилось: 14 – по линии уголовного розыска, 1 – ОБЭП, 3 факта по линии ГН и ПТЛ (раскрываемость – 100 %), еще 5 – по линии других служб (раскрываемость – 80 %). За указанный период зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия. Среди административных правонарушений превалировали пьянство и мелкое хищение. За управление АМТ в нетрезвом виде задержаны 8 лиц. Сотрудниками Госавтоинспекции за нарушения правил дорожного движения составлено 133 протокола. В ходе рейдов фактов самогоноварения и реализации спиртосодержащей продукции не выявлено.Работу по благоустройству и наведению порядка на подведомственной территории проанализировал начальник ЖЭУ-7 КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» Егор Шапетько. В частности, он сообщил, какая работа проведена за 1 полугодие текущего года и что делается в настоящее время. Так, специалистами предприятия выполняется целенаправленная работа по удалению сухих и аварийных деревьев, обрезке кустарников, а также уход и прополка сорняков на клумбах, выкашиванию сорной растительности. Также ведется осмотр и ремонт малых архитектурны форм, детского оборудования, выполняются работы по ремонту входных групп, замене теплотрассы и др. Планируется капитальный ремонт по ряду дворовых территорий с заменой асфальтобетонного покрытия, установкой малых архитектурных форм, детских игровых площадок, посадкой деревьев и кустарника.Начальник отдела экономики райисполкома Людмила Хамутовская проинформировала об управлении в 2019 году акциями, принадлежащими Мозырскому району. В частности, она рассказала о том, что предусматривает система управления, кто участвует в работе органов, структуре доли района в уставных фондах акционерных обществ, проведении аукционов, выплате дивидентов, а также о совершенствовании работы в данном направлении.

Каждому из заслушанных на совещании вопросов со стороны главы районной вертикали было уделено должное внимание, дана соответствующая оценка проделанной работе, указано на недоработки и озвучены поручения, направленные на результат. Елена Павлечко призвала активизировать работу по привлечению инвестиций, детально анализировать причины невыполнения доведенных показателей социально-экономического развития и бизнес-планов, вносить предложения по их выполнению. Выработать алгоритм действий, направленный на улучшение работы в обществах, искать новые методы и подходы.

– Проблем не надо бояться – их надо решать, – подчеркнула глава районной вертикали.

Наталья КОНОПЛИЧ.