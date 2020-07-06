Лукашенко поблагодарил посла Словакии за работу и наградил орденом Скорины

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова к более тесному сотрудничеству со Словакией. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с послом этой страны Йозефом Мигашем. Дипломат завершает свою миссию, передает «МИР 24».

«Основной показатель – $220 млн товарооборота – это совсем немного. Но если учесть, что вообще никакого не было товарооборота в свое время, этот рост, он значительный. Но мы можем больше, мы готовы сотрудничать самым тесным образом со Словакией, мы готовы по многим направлениям учиться у вас, а у вас есть чему учиться, начиная от спорта и заканчивая вопросами промышленного развития. Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество», – подчеркнул белорусский лидер.