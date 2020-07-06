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Лукашенко поблагодарил посла Словакии за работу и наградил орденом Скорины
06.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова к более тесному сотрудничеству со Словакией. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с послом этой страны Йозефом Мигашем. Дипломат завершает свою миссию, передает «МИР 24».
За личный вклад в укрепление сотрудничества двух стран Александр Лукашенко вручил послу
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Йозеф Мигаш проработал в Беларуси четыре года.
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