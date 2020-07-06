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Пьяный гонщик, скрываясь от погони, прокатил инспектора ГАИ на капоте

06.07.2020 20:06 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Волковыске пьяный гонщик, скрываясь от погони, прокатил  инспектора ГАИ на капоте. Инцидент случился накануне. Когда экипаж дорожной милиции подал знак об остановке водителю "рено", тот лишь увеличил скорость. В какой-то момент преследуемая машина остановилась, а когда к шоферу подошел инспектор, водитель внезапно тронулся с места. Останавливать нарушителя пришлось сотрудникам департамента охраны, которые прострелили колеса автомобиля. За рулем оказался 26-летний  мужчина. Сейчас он задержан. 

 
 
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В Волковыске пьяный гонщик, скрываясь от погони, прокатил  инспектора ГАИ на капоте. Инцидент случился накануне. Когда экипаж дорожной милиции подал знак об...
 
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