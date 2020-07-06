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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пьяный гонщик, скрываясь от погони, прокатил инспектора ГАИ на капоте В Волковыске пьяный гонщик, скрываясь от погони, прокатил инспектора ГАИ на капоте. Инцидент случился накануне. Когда экипаж дорожной милиции подал знак об...

В Волковыске пьяный гонщик, скрываясь от погони, прокатил инспектора ГАИ на капоте. Инцидент случился накануне. Когда экипаж дорожной милиции подал знак об остановке водителю "рено", тот лишь увеличил скорость. В какой-то момент преследуемая машина остановилась, а когда к шоферу подошел инспектор, водитель внезапно тронулся с места. Останавливать нарушителя пришлось сотрудникам департамента охраны, которые прострелили колеса автомобиля. За рулем оказался 26-летний мужчина. Сейчас он задержан.