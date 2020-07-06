Что делать, если, собирая ягоды и грибы, вы стали свидетелем лесного пожара? Несвижский РОЧС напоминает алгоритм действий

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Во многих районах области действуют ограничения и запреты на посещение лесов. Там, где посещение разрешено, грибники отправляются на «тихую охоту». Что делать, если, собирая ягоды и грибы, вы стали свидетелем лесного пожара? Несвижский РОЧС напоминает вам алгоритм действий:

– сразу же позвоните по телефонам МЧС 112, 101;

– поспешите покинуть место пожара: идите навстречу ветру или перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. Помните, что в сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров;

– при сильном задымлении, если у вас есть такая возможность, прикройте рот и нос мокрой тряпкой;

– при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега водоемов, крупные поляны, лиственный лес без хвойного подроста;

– не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом.