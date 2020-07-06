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В Минске к интернету вещей подключили шеринг электросамокатов

06.07.2020 15:34 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС оснастил SIM-картами и подключил к сети NB-IoT сервис шеринга электросамокатов в Минске. Технологии интернета вещей позволяют в режиме онлайн определять местоположение транспортных средств даже в плотной городской застройке, их состояние, например, уровень заряда батареи, статус поездки или ожидания.

Всего МТС предоставил более 1100 SIM-карт для кикшеринга Eleven, которые встроили в специальный NB-IoT-модуль электросамокатов. Задача устройств — принимать и передавать данные по сети NB-IoT в режиме реального времени. 

Пользоваться электросамокатами можно круглосуточно, а после поездки оставить в любом удобном месте. Вся информация о точном местонахождении транспорта с помощью SIM-карт поступает на сервер и отражается в пользовательском приложении.

«От качества мобильной связи напрямую зависят услуги, которые мы предоставляем нашим клиентам. С ее помощью мы в режиме реального времени получаем важные данные — информацию о поломках, уровне заряда батареи, состоянии самокатов и легко определяем их местоположение», — отметил директор по развитию компании Eleven Александр Уельский.

«Технологии интернета вещей позволяют дистанционно собирать, анализировать и управлять данными, таким образом решая конкретные задачи бизнесов, при этом делая комфортнее жизнь пользователей подобных сервисов. Рынок все больше осознает потенциал использования IoT в разных отраслях: сельском хозяйстве, ЖКХ, медицине, машиностроении и других отраслях», — пояснил руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

NB-IoT:

Особенностью стандарта NB-IoT является энергоэффективность и высокая проникающая способность. Технологию можно использовать в промышленности, системах «умного» дома и города, экологии и торговле, транспорте и логистике, а также во многих других областях.

 
Теги: Минск
 
 
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МТС оснастил SIM-картами и подключил к сети NB-IoT сервис шеринга электросамокатов в Минске.
 
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