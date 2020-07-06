Белорусская торгово-промышленная палата и ОАО «АСБ Беларусбанк» подписали меморандум о совместных действиях по поддержке экспорта на 2020-2021 годы.

Со стороны БелТПП документ подписал председатель Владимир Улахович, со стороны ОАО «АСБ Беларусбанк» — первый заместитель председателя правления Александр Поливко.

Документ консолидирует усилия по поддержке белорусского экспорта. Стороны договорились развивать взаимодействие по таким направлениям, как распространение информации о развитии национального экспорта, организация образовательных семинаров об условиях финансовой поддержки экспорта, проведение совместных маркетинговых исследований и оказание консультационных услуг в части поддержки экспорта, взаимодействие при организации национальных и международных выставок, содействие укреплению международных контактов белорусских предприятий, распространение информации о возможностях финансовой поддержки экспорта при проведении внешнеэкономических мероприятий.

Кроме того, на церемонии подписания меморандума руководству банка было передано свидетельство о вступлении ОАО «АСБ Беларусбанк» в ряды действительных членов Белорусской торгово-промышленной палаты.

БЕЛТА.