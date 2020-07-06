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В Минске милиционеры задержали мужчину, подозреваемого в кражах велосипедов

06.07.2020 19:52 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По информации правоохранителей, на его счету серия из пяти эпизодов. Кражи произошли в Партизанском районе столицы. У жителей домов по улице Корвата загадочным образом стал исчезать двухколесный транспорт. Вечером владельцы оставляли велосипеды в подъезде, а утром площадка оказывалась пуста. Личность воришки установили - им оказался 28-летний ранее судимый мужчина. 

 
 
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По информации правоохранителей, на его счету серия из пяти эпизодов. Кражи произошли в Партизанском районе столицы. У жителей домов по улице Корвата загадочным...
 
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