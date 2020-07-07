В 2020 году Беларусь упрочила свои позиции в рейтинге индекса достижения глобальных Целей устойчивого развития. Она поднялась с 23-го на 18-е место среди 166 стран. Речь об этом шла на встрече заместителя председателя Совета Республики, национального координатора по достижению ЦУР Анатолия Исаченко с исполнительным директором Дортмундского международного образовательного центра Астрид Зам, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Астрид Зам поздравила Беларусь с тем, что она поднялась на 18-е место в рейтинге. Страны в нем ранжируются по их общему баллу, которым измеряется прогресс в достижении всех 17 ЦУР.

Во время встречи обсуждалось сотрудничество в деле достижения ЦУР, в том числе возможности Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии в сопровождении региональных рабочих групп по устойчивому развитию. Астрид Зам предложила обсудить и согласовать действия в этом и других направлениях.

Анатолий Исаченко подчеркнул, что в Беларуси ценят возможность сотрудничать с Дортмундским международным образовательным центром по вопросам достижения ЦУР. Национальный координатор обратил внимание, что Астрид Зам — участник недавно созданной Стратегической консультативной группы Беларусь — Германия. «Таким образом, вопросы устойчивого развития прочно вошли в двустороннюю повестку», — отметил он. Вице-спикер поблагодарил исполнительного директора и ее коллег за конструктивное взаимодействие, а также за внимание, которое уделено в программе поддержки региональным аспектам. «На недавнем заседании Совета по устойчивому развитию подчеркивалась важность работы по ЦУР на региональном уровне. Мы планируем уделять этому направлению особое внимание», — проинформировал он.

Во время встречи обсуждались вопросы имплементации ЦУР на региональном уровне, планы по изучению опыта парламента Германии по оценке проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия ЦУР, а также перспективы проведения в Беларуси Недели устойчивого развития. Отвечая на вопросы журналистов, вице-спикер пояснил, что неделя включает в себя серию мероприятий, которые с учетом эпидемиологической обстановки могут проводиться в разных форматах. «Это тема для обсуждения не только с исполнительным директором Дортмундского центра, но и с Советом по устойчивому развитию, с партнерской группой и другими заинтересованными», — сказал он. Ожидается, что Неделя устойчивого развития в Беларуси станет частью аналогичных Европейских недель.

Программа поддержки Беларуси реализуется с 2002 года. Дортмундский международный центр в числе ответственных за ее выполнение. В июне 2019-го стартовал 9-й этап программы. Его основные тематические направления — инклюзивное и равноправное общество, зеленый переход и цифровая трансформация, локализация ЦУР, развитие систем мониторинга и оценки эффектов в контексте реализации Повестки — 2030.