С целью недопущение распространения наркотиков растительного происхождения на территории Республики Беларусь ежегодно проводится специальная программа «Мак».

Правоохранители Смолевичского РОВД проводят постоянную работу по установлению мест выращивания запрещенных к возделыванию растений. Также большое внимание уделяется разъяснительной работе среди населения.

Так, на прошлой неделе старший оперуполномоченный ГНиПТЛ Смолевичского РОВД Яков Сербунов встретился с коллективом ГЛХУ «Смолевичский лесхоз». Он провел разъяснительную беседу с представителями лесничество района и ориентировал работников на выявление посевов наркосодержащих растений.

– Хочу напомнить об ответственности за выращивание наркосодержащих растений, – отметил Яков Михайлович. – Статья 16.1 КоАП Республики Беларусь (незаконный посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) предусматривает наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. Статья 329 УК Республики Беларусь (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества) влечет наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, что если будет установлено, что наркосодержащие растения выращивались с целью сбыта или изготовления наркотических средств запрещенных к возделыванию растений либо культивирование с той же целью сортов конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества, то за данные действия предусмотрена уголовная ответственность.

– Необходимо очень пристально следить за культурами, произрастающими на ваших приусадебных участках. Полностью исключите наличие в огородах и во дворах таких растений, как мак и конопля. А если Вам известно о незаконных посевах указанных растений и лицах, причастных к употреблению, хранению либо распространению наркотических средств и психотропных веществ, сообщите в Смолевичское РОВД по телефону 102 (звонок бесплатный). Конфиденциальность информации гарантируется.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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