В полночь 07 июля спасателям Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение от гражданки о том, что в жилом доме, расположенном в г. Смолевичи по ул. Первомайской, произошло загорание. По информации заявителя внутри находились два человека.
В ходе ликвидации пожара спасателями был обнаружен погибший, знакомый сына хозяина жилого дома. Накануне погибший вместе с гражданкой, сообщившей о пожаре, и с сыном хозяина строения приехали из Минска в вышеуказанный жилой дом, который использовался как дачный. Сама гражданка и сын хозяина дома на пожаре не пострадали.
По словам вышеуказанных граждан, вечером 6 июля они отдыхали, употребляли алкогольные напитки. Около полуночи погибший ушел в туалет и начал там разбрасывать имущество и шуметь, после этого из туалета пошел густой черный дым и заполнил помещения. Сын хозяина дома вместе с сообщившей о пожаре гражданкой в это время находились на кухне дома, и так как выход через дверь был им заблокирован дымом, они эвакуировались на улицу через окно. После чего сообщили о пожаре в МЧС.
Проверку по факту данного пожара проводит Смолевичский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.
В настоящий момент рассматривается следующая причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшим, предположительно в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.
МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Телефон службы спасения 101 или 112
В ходе ликвидации пожара спасателями был обнаружен погибший, знакомый сына хозяина жилого дома. Накануне погибший вместе с гражданкой, сообщившей о пожаре, и с сыном хозяина строения приехали из Минска в вышеуказанный жилой дом, который использовался как дачный. Сама гражданка и сын хозяина дома на пожаре не пострадали.
По словам вышеуказанных граждан, вечером 6 июля они отдыхали, употребляли алкогольные напитки. Около полуночи погибший ушел в туалет и начал там разбрасывать имущество и шуметь, после этого из туалета пошел густой черный дым и заполнил помещения. Сын хозяина дома вместе с сообщившей о пожаре гражданкой в это время находились на кухне дома, и так как выход через дверь был им заблокирован дымом, они эвакуировались на улицу через окно. После чего сообщили о пожаре в МЧС.
Проверку по факту данного пожара проводит Смолевичский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.
В настоящий момент рассматривается следующая причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшим, предположительно в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.
МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Телефон службы спасения 101 или 112