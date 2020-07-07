Торжественный митинг «Беларусь – моя гордость и память» прошел в Смолевичах в День Независимости Республики Беларусь.

Горожан, представителей трудовых коллективов и общественных организаций поздравил председатель Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский:

— Этот праздник символизирует национальный суверенитет и свободу нашего государства, стремление белорусского народа строить счастливую жизнь на родной земле. Мы отмечаем 76-ую годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В нашей истории есть немало славных дат, но третье июля 1944-го года имеет особое значение для белорусского народа. Этот день стал точкой отсчета новой эпохи для многих поколений наших людей, символом свободы и независимости, — отметил он, особые слова благодарности адресовав ветеранам.

Своими воспоминаниями о том, как преобразовывался город Смолевичи, как трудились жители района, с участниками митинга поделился ветеран труда, заслуженный врач Республики Беларусь Петр Митько:

— Сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить погибших во время Великой Отечественной войны на фронте, замученных в гестаповских застенках, умерших от полученных ран во время партизанского движения. Мы пришли, чтобы почтить их память и поблагодарить за мирное небо над нашими головами, за возможность жить в свободной стране, растить детей, трудиться и с надеждой строить светлое будущее, — рассказал он.

Героическое прошлое навсегда останется в памяти народной, оно живет и в сегодняшнем дне, живет и учит жить по самым высоким принципам патриотизма, любить и оберегать свое Отечество. Первый секретарь Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрий Пашкевич заверил, что молодое поколение нашей страны продолжит дело своих отцов и дедов, сохранит их завоевания и приумножит их достижения.

Минутой молчания участники митинга почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Цветы и венки были возложены к подножию стелы на центральной площади города.

Корр. «КС».

Фото Натальи ВЕРБИЦКОЙ.