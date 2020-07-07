На Витебщине от солнца возникло «Пламя»

Источник материала: Ежедневник

Первый в Витебской области солнечный парк открылся в Сенненском районе. В честь соседнего агрогородка он получил название «Пламя».

Парк солнечных батарей был возведен в Сененском районе Витебской области. Он разместился на площади около 4 га. Суммарная установочная мощность 4752 панелей, которые преобразовывают солнечный свет в электроэнергию – 1,6 МВт.

Как рассказал на церемонии открытия солнечного парка директор совместной белорусско-швейцарской компании «ТДФ Экотех» Михаил Шишаков, в нынешнем году в Беларуси его предприятие вводит в эксплуатацию три гелиоэнергетических установки. Первая из них – в Сенненском районе.

По словам МихаилаШишакова, с каждым годом подобные солнечные установки дешевеют и в недалеком будущем станут доступны для домашних хозяйств. Директор «ТДФ Экотех» отметил, что кроме выработки возобновляемой электроэнергии, новый объект позитивно влияет на экологическую и бытовую культуру населения.

Председатель Сенненского райисполкома Игорь Мороз отметил, что при создании солнечного парка в регион был вложен 1 млн долларов инвестиций. В итоге, по словам начальника областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Вадима Селезнёва, новая гелиоустановка в течение года позволит обеспечить электричеством 900 квартир.

По информации компании «ТДФ Экотех», в ближайшее время также планируется сдать в эксплуатацию парки солнечных батарей в Несвижском районе Минской области и в Мстиславском районе Могилевской области. Они будут аналогами «Пламени» - мощность каждой из солнечных парков тоже составит 1,6 МВт.

Кроме того, завершаются проектные работы по созданию ветроэнергетической установки возле деревни Копачи Мстиславского района. Установленная мощность нового «ветряка» составит 3,4 МВт.