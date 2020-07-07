Надо обеспечить равномерное развитие страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом города Минска, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Минск — это город особый, визитная карточка страны, политический, экономический, научный, культурный центр государства.

По словам Александра Лукашенко, в первые годы его президентства порядок начали наводить именно со столицы. «По сути, ею только и занимались в первые годы. Ресурсы, силы, какие были тогда, все сюда вкладывалось», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что только впоследствии в стране обратили взгляд на регионы. «Надо обеспечить равномерное развитие страны», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что речь идет в том числе о развитии так называемых неперспективных деревень и хуторов. В этом плане он призвал, чтобы и жители городов стремились приобрести себе участок земли за городом.