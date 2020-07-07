Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает неприемлемость коррупции, борьба с которой будет продолжена. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

«Коррупция — это ржавчина, которая разъедает не только экономику, но и общество, весь уклад, в котором мы живем, и который создали. Это унижение человека. И я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что за рубежом оценили усилия Беларуси в борьбе с коррупцией и ее низкий уровень в сравнении с другими странами. «У нас не надо платить мзду для того, чтобы к кому-то в кабинет зайти. Если кто-то хочет иначе — я не ваш Президент. И вы не голосуйте за меня», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Я ведь не витаю в облаках, понимаю, что происходит в стране. И понимаю, что у многих вызвало недовольство то, что на нары за последние 3-5 лет пришлось отправить немало минчан. Но поверьте, на этих людях клейма ставить негде. Слушайте, как можно терпеть, когда обворовывают в школах и детских садах детей, когда занимаются поборами, собирают какие-то деньги для себя?» — обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко также предостерег тех, кто, возможно, рассчитывает в ходе каких-то реформ прибрать к рукам часть государственной собственности. Президент отметил, что надеяться на это не надо. Во время встречи с активом столицы он заявил, что в стране не допустили бездумной приватизации производственных гигантов, и государственный контроль над этими предприятиями сохранится и впредь.

Президент также отметил важность слышать и иметь связь с обычными людьми. «Мы должны видеть людей, — подчеркнул он. — У нас немало проблем. Первая и самая главная — Минский горисполком, администрации районов стали отрываться от реальных потребностей людей. Работа часто ориентирована на процесс, а не на результат. Бюрократизма, волокиты в решении насущных вопросов жизни людей предостаточно».