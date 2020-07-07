20 лет назад бесследно исчез журналист Дмитрий Завадский

Источник материала: Ежедневник

Ровно 20 лет назад в возрасте 27 лет исчез белорусский телеоператор, сотрудник ОРТ Дмитрий Завадский.

С 1994 по 1996 год Завадский работал в операторском пуле Лукашенко, затем стал работать на ОРТ.

В 1997-м его и Павла Шеремета арестовывали за незаконное пересечение белорусско-литовской границы во время съемок сюжета. Журналисты делали репортаж о белорусско-литовской границе, ее ненадежной охране и проницаемости для нарушителей и контрабандистов.

Обоих журналистов в конце января 1998 года признали виновными, а самого Завадского приговорили к полутора годам заключения с отсрочкой исполнения приговора на год.

Сотрудничество Завадского и Шеремета продолжилось и потом. С октября 1999-го по май 2000 года они находились в Чечне, делали фильм о войне.

Завадский пропал 7 июля 2000 года, когда поехал на автомобиле в Национальный аэропорт Минск встречать Шеремета. С тех пор его никто не видел.

27 ноября 2003 года судом Фрунзенского района Минска Завадский был признан умершим, хотя его тело так и не было обнаружено.