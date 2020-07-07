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ВИДЕОФАКТ: Лошади в Налибокской пуще выстраиваются в очередь, чтобы их погладили. Посмотрите, какие милые
Источник материала: ОНТ
В Республиканском ландшафтном заказнике «Налибокском» живут очаровательные лошади. Питомцы любят, когда их гладят, и выстраиваются за «порцией» ласки в очередь. Видео, которое это подтверждает,
Дикие лошади породы konik были переданы в Налибокскую пущу из Нидерландов в конце 2019 года.
За полгода в заказнике на свет появились несколько десятков маленьких лошадок.
ФОТО: БЕЛТА
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ВИДЕОФАКТ: Лошади в Налибокской пуще выстраиваются в очередь, чтобы их погладили. Посмотрите, какие милые
В Республиканском ландшафтном заказнике «Налибокском» живут очаровательные лошади. Питомцы любят, когда их гладят, и выстраиваются за «порцией» ласки в очередь....
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