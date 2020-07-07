В Мозыре спасли тонувшего в реке мальчика

Источник материала: Mlife

Женщина с четырьмя детьми отправилась на городской пляж. Ребята плескались в месте, не предназначенном для купания малолетних. В какой-то момент 9-летний мальчик пропал в воде. Спасатель заметил, что школьник скрылся под водой и его уносит течением. "Матрос достал мальчика из воды, на берегу ему оказали первую помощь. Благодаря своевременным и умелым действиям спасателя трагедии удалось избежать", - отметили в ОСВОДе.



Специалисты общества спасания на водах напоминают о необходимости соблюдать максимальную осторожность при отдыхе на водоемах. Родителям же настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра ни на мгновение.



