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В Мозыре спасли тонувшего в реке мальчика

07.07.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Женщина с четырьмя детьми отправилась на городской пляж. Ребята плескались в месте, не предназначенном для купания малолетних. В какой-то момент 9-летний мальчик пропал в воде. Спасатель заметил, что школьник скрылся под водой и его уносит течением. "Матрос достал мальчика из воды, на берегу ему оказали первую помощь. Благодаря своевременным и умелым действиям спасателя трагедии удалось избежать", - отметили в ОСВОДе.

Специалисты общества спасания на водах напоминают о необходимости соблюдать максимальную осторожность при отдыхе на водоемах. Родителям же настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра ни на мгновение.

 
 
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В Мозыре на реке спасли 9-летнего мальчика, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной организации ОСВОД.далее...
 
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