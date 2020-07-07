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Гомельская область намерена сотрудничать с Швейцарией в преодолении последствий аварии на ЧАЭС

07.07.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Геннадий Соловей рассказал гостям о социально-экономическом развитии региона. В частности, речь шла о работе предприятий области в условиях пандемии, государственной поддержке людей и территорий, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Пострадавшие районы развиваются. В них совершенствуется инфраструктура, появляются новые и модернизируются существующие объекты", - отметил председатель облисполкома.

Маргарет Кинер Неллен обратила внимание, что это первая тематическая поездка ассоциации дружбы "Швейцария - Беларусь" в Гомельскую область. "Визит проходит под темой "34 года после чернобыльской катастрофы: последствия и нынешняя ситуация". В чернобыльской теме уже есть определенное сотрудничество двух сторон. Швейцария помогала Беларуси в этой сфере, в том числе и частные организации", - сказала председатель ассоциации.

На сегодняшней встрече стороны обсудили возможность оздоровления детей из Гомельской области в Швейцарии, взаимодействие в здравоохранении и другие аспекты. Председатель добавила, что цель ассоциации - налаживание совместной работы и в других сферах, и спектр взаимных интересов довольно широкий.

В программе визита делегации - посещение Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека в Гомеле, Брагинского и Хойникского районов, Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Как рассказали в Гомельском облисполкоме, сотрудничество региона со Швейцарией развивается. В эту страну свои товары в нынешнем году поставляют семь гомельских предприятий-экспортеров. Основные из них - ОАО "СветлогорскХимволокно", Речицкий метизный завод и БМЗ. Из Швейцарии в регион импортируют оборудование, проволоку из коррозионно-стойкой стали, полиамиды и т.д.

Объем инвестиций, поступивших в Гомельскую область из Швейцарии в 2019 году, составил $44,1 тыс. В январе - марте 2020 года поступило $62,7 тыс.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельская область намерена сотрудничать со Швейцарией по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом шла речь сегодня на встрече...
 
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