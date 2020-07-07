«Всё путем!» Вопрос о восстановлении судоходства по Днепру и Припяти — в стадии реализации

Источник материала: Mlife

Как обстоят дела у мозырских речных путейцев, рассказывает начальник филиала «Нижне-Припятский» РУЭСП «Днепро-Бугский вод-ный путь» Андрей Григорьевич КОЗЕЛ:– Штатная работа по разработке перекатов, дноочистительные и дноуглубительные работы начались в этом году экстремально рано. На некоторых участках Припяти мы начали навигацию в конце февраля, первым был «Микашевичский канал – Петриковский судостроительный завод». Наш флот обслуживает 344,1 км реки, обеспечивая безопасность судоходства от Микашевичей до границы с Украиной. Припять становится предсказуемой во многих отношениях: проблемные места мы знаем, они, в основном, одни и те же. Отмечу, что первые платежи за проделанные объемы путевых работ поступили только в мае. Фактически работали, используя собственные ресурсы. Держали финансовый баланс с помощью оказания других услуг – например, по намыву песка для нужд организаций и населения. В этом году нам повезло: идет строительство пеллетного завода, Мозырский район готовится к областным «Дожинкам», растут новые микрорайоны города, повсеместно идет стройка многоэтажек – спрос на песок есть.Идет погрузка нефтеналивного комплекса. Обе нефтеналивные баржи в этот раз заполнят дизельным топливом на всю мощность – более чем 750 тонн в каждой. Теплоход-буксир «Николай Чалый» доставит их в Пинск и Новосады, что под Брестом

В этом году наш филиал вновь выступил в качестве перевозчика нефтепродуктов – оказываем услуги по транспортировке для «Белоруснефти». Для этого был переоборудован теплоход «Николай Чалый», две несамоходные баржи под нефтеналивные суда. Перевозка такого груза – работа нетипичная для нашего коллектива, непрофильная, но с ней мы вполне справляемся. В этом сезоне делаем второй рейс, и на этот раз суда загружены на проектную мощность – в каждом более 750 тонн топлива. Планируем еще несколько. При условии, что все договоренности у головного предприятия останутся в силе.

На данный момент мозырские путейцы выполняют комп- лексные дноуглубительные и дноочистительные работы на границе на участке «Мозырь – граница Украины». Все обязательства, взятые по углублению русла Припяти на этой территории, планируем закончить к 10-15 июля. По предварительной информации, украинская сторона приступит к делу на днях. Напомним: вопрос о восстановлении судоходства по Днепру и Припяти вновь был поднят на президентском уровне на заседании II Форума регионов Беларуси и Украины. И уже сегодня в стадии практической реализации.

Предстоит много интересной работы! Самое время переориентировать транспортные потоки. Водный транспорт не заслуженно утратил свое значение в перевозках грузов – есть некоторые категории товаров, которые по-прежнему удобнее и выгоднее доставлять именно по воде. В сравнении с авто- и железной дорогой, речной транспорт является наиболее экономичным и экологичным. Если этот проект будет решено реализовывать, как и запланировано, есть все основания полагать, что все интересы Беларуси по модернизации уже существующих водных путей, реконструкции и строительству гидротехнических сооружений, использования потенциала речного пароходства будут учтены в полной мере.

Сегодня экипаж плавучего крана работает на участке «Мозырь –граница Украины». Ведутся дноочистительные работы.

Вместе с тем этот проект может рассматриваться и как объект для осуществления туристической деятельности. Туристы, путешествующие на теплоходе «Белая Русь», довольны – для них разработан шикарный маршрут. Это, к слову, – пока единственный теплоход, который совершает круизы по рекам Беларуси: Буг, Мухавец, Пина, Припять, по Днепро-Бугскому каналу. Но это ведь не весь потенциал. Украина и Беларусь, пишут, планируют запустить общий туристический речной маршрут от Киева до Мозыря. Те, кто помнит, насколько комфортно и дешево было путешествовать на «ракете», эту новость оценили на «ура».

На данный момент в нашей отрасли затеяна очередная реорганизация: постановлением Совмина создано государственное учреждение «Государственная администрация водного транспорта». Это решение принято в целях обеспечения доступности, повышения качества и безопасности услуг водного транспорта, а также выполнения международных обязательств Беларуси в области торгового мореплавания. Если новая структура сумеет реанимировать речное судоходство – мы будем только рады… В этом году в Припять наконец пришла большая вода, габариты реки выдержаны по нормативам, наш коллектив обеспечил безопасность судоходства. Почему это не является сигналом для перевозчиков и заказчиков, лично для меня остается загадкой.

Из положительных новостей: в этом году в «Нижне-Припятском» ожидается пополнение – ожидаем приход на работу 2 молодых специалистов, ребята проходили у нас практику и неплохо себя зарекомендовали. Теперь нас будет 89 человек. Коллектив отличный, не боится сложной работы. Помогаем друг другу, работаем слаженно вопреки всем внешним обстоятельствам.

Горжусь, что наши работники – грамотные, преданные реке и своей профессии люди, костяк коллектива составляют опытные путейцы. Среди тех, кто всегда на самых ответственных участках, – Василий Иванович Ющенко, Михаил Арсеньевич Завадский, Николай Ульянович Евсеев, Владимир Алексеевич Ермоленко, недавно проводили на пенсию Николая Степановича Гончара – на них равняется наша молодежь!





Приятно, что труд работников нашего предприятия замечают и отмечают – удостаивают государственных наград. Так, в прошлом году за высокий профессионализм был награжден медалью «За трудовые заслуги» командир – второй помощник механика земснарядов Михаил Завадский.

Всем своим коллегам в профессиональный праздник я пожелаю здоровья – им и их близким, веры в себя, уверенности в тех, кто рядом, и в первую очередь – в себе!

Ольга АРДАШЕВА.Фото Сергея БОРОВИКА./Газета Жыццё Палесся/