Какие изменения произошли по поводу ввоза электромобилей? Рассказывает инспектор таможни.

Источник материала: Mlife

«Собираюсь в ближайшее время приобрести электромобиль марки Tesla, leaf, Bolt, 2018 года выпуска, категория транспортного средства М1, стоимость 35000 долларов США для личного пользования, приводимый в движение исключительно электрическим двигателем. Слышал, что произошли изменения в законодательстве по поводу ввоза электромобилей физическими лицами. Подскажите, нужно ли будет уплачивать таможенные платежи, если да, то сколько?»







– На период с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 92 «О стимулировании использования электромобилей» при ввозе на территорию Республики Беларусь электромобилей, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем, для личного пользования применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 %, — рассказывает инспектор отдела таможенных платежей Гомельской таможни Екатерина Рудницкая. – Данная норма распространяется на граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь и не применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



С 4 мая 2020 года по 31 декабря 2021 года Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 г. № 29 на электромобили установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 %.



В соответствии с Положениями единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) к электромобилям, классифицируемым кодом 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС, относятся легковые автомобили категории М1 или М1G, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения.



Согласно подпункту 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 490 «О таможенном регулировании» таможенные сборы за совершение таможенных операций не уплачиваются в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых без уплаты таможенных пошлин, налогов либо ввозимых с освобождением от уплаты таковых.



Исходя из сведений, указанных в вопросе, Вы, являясь гражданином Республики Беларусь, в период с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года можете ввезти электромобиль для личного пользования (любой из указанных в Вашем обращении) без уплаты таможенных платежей в отношении данного легкового автомобиля.



Вместе с тем, обращаем Ваше внимание, что будет подлежать уплате утилизационный сбор в отношении ввозимого Вами электромобиля в размере 544,5 рубля (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.07.2019 № 437 «Об утилизации транспортных средств»).

