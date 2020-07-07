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15 лет Президентскому спортивному клубу: чего достигли и что впереди?

07.07.2020 21:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

15 лет Президентскому спортивному клубу. За эти годы многое сделано. Десятки соревнований, сотни тысяч участников. В свое время, в начале большой спортивной карьеры, стипендиатами клуба были 8 олимпийских чемпионов. Позади большая и красивая история спорта. Впереди – новые громкие проекты. 

Большие победы, яркие эмоции, пьедестал, флаг, гимн! Все это лишь верхушка большого спорта, который, безусловно, отнимает много сил. Но когда за твоей спиной мощная поддержка – все становится немного проще. Всего с 2006 года в развитие талантливых спортсменов и тренеров в Беларуси инвестировано более 9 миллионов долларов и начислено 2 800 стипендий.

Поддержка и поиск талантливых молодых спортсменов – всегда были в приоритете. Но при поддержке Президентского спортивного клуба в стране принципиально новый виток развития получил массовый спорт. Во многих, даже самых отдаленных районах страны дети получили возможность соревноваться. Турниры «Золотая шайба», «Снежный снайпер», «Кожаный мяч» и еще многие другие. Но ещё больше идей впереди.

За время существования такой программы поддержки стипендиаты Президентского спортивного клуба в общей сложности выиграли на Олимпийских и Паралимпийских играх 41 награду. Этот отличный результат и ответ, для чего у нас поддерживают молодых атлетов.

Ещё один большой проект – «Олимпийский выбор». Когда уже сами спортсмены-медалисты выбирают какую-то из детских спортивных школ для поддержки. И Президентский спортивный клуб вновь и вновь делает это. 

Акция – рождественская традиция, когда во время Рождественского турнира хоккеисты приходят в гости в детские дома с сюрпризами и дарят заряд позитива тем, кто, к сожалению, не чувствует родительского тепла. И это уже не спорт – это гораздо больше. 

За 15 лет для белорусского, массового, детского и профессионального спорта Президентский спортивный клуб сделал очень многое. Некоторые благодаря такой поддержке исполняли свою мечту, другие пока ещё к ней идут. Это красивая история, о которой с недавних пор знают во всем мире. 15 ноября прошлого года Президентский спортивный клуб был принят в ряды Международной ассоциации спорта для всех (сокращённо ТАФИСА). А запуск новых проектов, таких как «Олимпийский талант», не заставил себя ждать. Это позволит всем белорусским тренерам использовать огромнейшую базу данных совсем ещё юных спортсменов. Ведь ежегодно около 300 тысяч школьников участвуют в республиканских соревнованиях среди детей и подростков. Только так можно вырастить чемпионов! 

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15 лет Президентскому спортивному клубу. За эти годы многое сделано. Десятки соревнований, сотни тысяч участников. В свое время, в начале большой спортивной карьеры,...
 
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