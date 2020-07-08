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Жительница Дзержинска пыталась угнать автомобиль

08.07.2020 09:46 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Криминальная история случилась с участием 40-летней жительницы Дзержинска. Дама ехала домой из Минска на последней электричке и проспала свою остановку. Женщина очнулась лишь в Несвижском районе и вышла на станции Хвоево. Недалеко от железной дороги стоял Audi-100, машина оказалась незапертой. Со слов женщины, она захотела погреться и поэтому села в салон. Заметив оставленные в замке зажигания ключи, решила доехать до трассы М1 и затем на попутках добраться домой. Однако уже через несколько метров двигатель заглох. Из Audi, угонщица прихватила с собой личные вещи хозяина авто и около 30 рублей. При этом в автомобиле она оставила другие вещи, с помощью которых сыщики и вышли на подозреваемую. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за попытку угона. 

 
Теги: Минск
 
 
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Криминальная история случилась с участием 40-летней жительницы Дзержинска. Дама ехала домой из Минска на последней электричке и проспала свою остановку. Женщина...
 
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