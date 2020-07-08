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Минчанин похитил инвалидную коляску у спортсменки, пока та была на тренировке

08.07.2020 09:46 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Преступление, поражающее своим цинизмом. Минчанин похитил инвалидную коляску у спортсменки, пока та была на тренировке. Инцидент произошел в парке. Как позже выяснилось, кражу совершил 44-летний мужчина, который после посиделки с приятелем, возвращался домой. 

 
 
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Преступление, поражающее своим цинизмом. Минчанин похитил инвалидную коляску у спортсменки, пока та была на тренировке. Инцидент произошел в парке. Как позже...
 
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