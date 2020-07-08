Ведущего ОНТ Дмитрия Кохно убрали с эфира: в соцсетях он писал, что власть творит ужасы

Источник материала: KYKY

Телеведущий программы «Удача в придачу!» на ОНТ Дмитрий Кохно рассказал в своем Facebook, что лишился эфира на телеканале. Ранее, 23 июня, в Instagram Кохно опубликовал пост с возмущением в адрес массовых задержаний людей, которые стояли в очереди в магазин Symbal.by. Дмитрий тогда написал, что в Беларуси творятся «ужасные вещи».

Вот пост Кохно из Facebook:

«Мне стало известно, что на канале ОНТ принято решение «обновить» ведущих шоу «Удача в придачу». Это значит, что 14 июля я не выйду в прямой эфир в вечерний прайм-тайм, как делал это около 140 раз, начиная с первого выпуска в 2016 году.

Связано ли это с моим постом про задержания у магазина Symbal.by, я не знаю. Но, как говорит один известный тележурналист: «У нас на канале вы делаете выводы сами».

Этот пост о другом. Он о благодарности сети «Евроопт» и коллегам с ОНТ за то, что доверили мне вести самую щедрую, позитивную и добрую программу.

За 5 лет в #удачавпридачу мы разыграли призов на 20 миллионов долларов. Мы поздравили в прямом эфире более миллиона победителей! А сколько мировых звезд, звезд из Беларуси и ближнего зарубежья помогали нам в этом, уже и не счесть!

Все было по-настоящему. От радости победители порой матерились, совсем забывая, что они в прямом эфире. Ну а как тут не приправить радость от выигрыша квартиры крепким словцом?!

В одном из прямых эфиров «Удачи в придачу» у меня родился сын! Я стоял перед камерой, когда пришло сообщение от Нади, а потом все как в тумане.

За это я говорю вам спасибо и желаю удачи!»

А вот тот самый пост Дмитрия из Instagram (между прочим, его даже цитировала американская газета New York Times):

«Надя плачет, а меня разрывает! Я увидел, как очередь в магазин Symbal.by хватают бойцы ОМОНа и запихивают в автозак. Я живу в двух кварталах от этого места. На этом видео от вас, милиция, убегает седая старушка. Вы что?! Вы должны защищать людей, обеспечивать их безопасность. В этой очереди нет преступников. Что вы делаете? Мне противно и отвратительно видеть то, что происходит. ⠀

Если бы мы гуляли там с сыном, нас бы тоже схватили эти люди? Нас бы тоже запихнули в автозак? За нами бежали бы эти страшные люди в черном? ⠀

В своем Instagram я пишу о том, что нужно жить счастливо, что нужно радоваться каждому дню. Сейчас, приходя вечером домой, мы обсуждаем только одно: в стране происходят ужасные вещи. ⠀

Если среди моих подписчиков есть кто-то из вас, прочтите внимательно: ⠀

Я верю и буду до конца верить, что среди вас много достойных людей, которые хотят защищать мирное население Беларуси и для которых закон все еще имеет силу».

Обложка: instagram.com/kohnoby.