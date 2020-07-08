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В Нигерии затонула лодка, погибли 14 человек
Источник материала: ОНТ
На юго-востоке Нигерии затонуло судно с 23 пассажирами на борту. В результате происшествия погибли как минимум 14 человек. Об этом
Судно затонуло на пути в город Макурди, столицу штата Бенуэ.
По данным источника, спасти удалось двух человек. Еще семеро числятся пропавшими без вести.
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На юго-востоке Нигерии затонуло судно с 23 пассажирами на борту. В результате происшествия погибли как минимум 14 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на...
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