В Нигерии затонула лодка, погибли 14 человек

Источник материала: ОНТ

На юго-востоке Нигерии затонуло судно с 23 пассажирами на борту. В результате происшествия погибли как минимум 14 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

Судно затонуло на пути в город Макурди, столицу штата Бенуэ.

По данным источника, спасти удалось двух человек. Еще семеро числятся пропавшими без вести.

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