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В Нигерии затонула лодка, погибли 14 человек

08.07.2020 12:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нигерии затонула лодка, погибли 14 человек

На юго-востоке Нигерии затонуло судно с 23 пассажирами на борту. В результате происшествия погибли как минимум 14 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

Судно затонуло на пути в город Макурди, столицу штата Бенуэ. 

По данным источника, спасти удалось двух человек. Еще семеро числятся пропавшими без вести.

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На юго-востоке Нигерии затонуло судно с 23 пассажирами на борту. В результате происшествия погибли как минимум 14 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на...
 
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