Алла Шкуратова за 7 лет работы в потребкооперации, дважды удостоена  занесения на районную Доску почета

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Алла Шкуратова работает в системе потребкооперации семь лет. И за этот период дважды удостоена занесения на районную Доску почета — в 2017 и 2020 году.

— В 2017 году такой наградой отметили труд коллектива магазина №22 аг. Сипищево Дубровенского районного потребительского общества. — скромно уточняет продавец 5 разряда, умалчивая, что трудовой коллектив — это и есть она одна. То есть по сути эти две награды — заслуга трудовых усилий одного и того же человека.

Алла Шкуратова родилась и выросла в аг.Сипищево. Ненадолго уехала из родных мест, чтобы получить специальность, по которой работать не пришлось.

— После окончания техникума связи вернулась домой, устроилась работать в детский сад. Затем некоторое время работала поваром в школе, а уже потом стала продавцом. Работать-то надо, — рассуждает женщина.

Мы приехали в аг.Сипищево в день, который в рабочем графике торговой точки — выходной. Но сама Алла Ивановна называет его условно нерабочим.

—Выходной выпадает на среду, но и в этот день могут привезти продукты или приедут забирать тару. Тогда нужно возвращаться на свое рабочее место. Хорошо, что я живу в доме, который выделило ОАО «Правда-С» семье лет десять назад, находящемся рядом с магазином. Удобно, — рассуждает наша собеседница. Без спешки она рассказала о том, что магазин работает стабильно. В ассортименте есть все, чтобы удовлетворить по­требности жителей агрогородка и прилегающих деревень Кобызево, Гудово, Бахово, По­судьево.

— Покупатели в магазине есть всегда. Спрос на товары, конечно разный, сейчас вот овощи идут хорошо, мороженое. Под заказ привозим цемент, гвозди, другие промтовары. За семь лет товарооборот несколько вырос: в среднем 20 тысяч рублей. В июне доведен план 25 тысяч. Думаю, справимся, — улыбается Алла Шкуратова.

Она отметила, что работает не для наград. Просто выполняет свои обязанности: следит за порядком на прилавках и в торговом помещении, контролирует сроки реализации, своевременно делает заказы на товары.

—Работа отнимает много времени и сил, как и любая работа с людьми. И когда понимаешь, что твои усилия замечают, ценят тебя как работника, становится легче и трудиться, и жить, — сказала Алла Ивановна.

Мы поздравляем ее с профессиональным праздником и желаем дальнейших успехов, выполнения плана и благодарных покупателей.

Елена КОРСАКОВА.