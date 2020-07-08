Памятный знак авиаторам планируют установить в Кобрине

Источник материала: Кобринский вестник





В Кобрине планируют установить памятный знак воинам-авиаторам, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Валентин Трубчик.

“Кобрин в народе называют городом авиаторов. В его окрестностях базировался 123-й истребительный полк. Его летчики обороняли небо над районом в первые дни войны. Около 40 лет у нас дислоцировалась 65-я транспортно-боевая вертолетная база. Ее военнослужащие участвовали в боях в Афганистане, привлекались для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Все это история, которую мы хотим сохранить”, – отметил Валентин Трубчик.

С предложением об установке памятника авиаторам к местным властям обратились инициативные граждане. Идею поддержали. Разработан эскиз скульптурной композиции, который одобрил Брестский областной художественно-экспертный совет по монументальному и монументально-декоративному искусству.

Из гранитного основания памятного знака вверх будет устремляться шестиметровая металлическая стела. Она будет закручена в спираль как символ разлетающихся обломков самолета после крушения. При создании композиции будут использованы фрагменты воздушных судов, сбитых в небе над Беларусью в 1941-1944 годах.

“Проект мы успешно защитили. Впереди основные работы. Самое главное – изготовление металлической стелы. Взяться за такую работу могут немногие. Планируем поручить ее архитектору по металлу из Гродно Юрию Мацко”, – рассказал зампредседателя Кобринского райисполкома.

Памятный знак планируют установить в районе улицы Дзержинского, по соседству со средней школой №7 и комплексной специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва Кобринского района.