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У кандидатов в президенты на агитацию будет всего 25 дней

08.07.2020 12:36 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Предвыборная гонка-2020 войдет в историю еще и как одна из самых скоростных: у претендентов было крайне мало времени для создания инициативных групп и сбора подписей, а также будет мало времени на агитацию.

Как сообщает Радио «Свабода», церемония регистрации кандидатов в президенты с вручением таковых соответствующих удостоверений пройдет 14 июля. Согласно графику избирательной кампании, регистрация кандидатов в президенты началась 5 июля. Пакеты для регистрации кандидатами в ЦИК подали семь человек: Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень. 

Церемония регистрации кандидатов пройдет в последний отведенный для этого графиком день - 14 июля, то есть на проведение будущей агитации у кандидатов будет всего 25 дней.

Напомним, 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына задержали. Перед этим у них дома и в банке прошли обыски, на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье.

При этом в ЦИК заявили, что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными, превысило 100 тысяч. Накануне в штабе политика сообщили о новом аресте: вечером 1 июля была задержана личный помощник Виктора Бабарико Елена Карагачева.

После проверки у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей и он выбыл из гонки. У Виктора Бабарико после проверки осталось 165 744, у Александра Лукашенко — 1 939 572, у Анны Канопацкой — 146 588, у Сергея Черечня — 143 109, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757.

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

 
 
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Предвыборная гонка-2020 войдет в историю еще и как одна из самых скоростных: у претендентов было крайне мало времени для создания инициативных групп и сбора...
 
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