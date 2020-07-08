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У кандидатов в президенты на агитацию будет всего 25 дней
Источник материала: БДГ
Предвыборная гонка-2020 войдет в историю еще и как одна из самых скоростных: у претендентов было крайне мало времени для создания инициативных групп и сбора подписей, а также будет мало времени на агитацию.
Как сообщает Радио
Церемония регистрации кандидатов пройдет в последний отведенный для этого графиком день - 14 июля, то есть на проведение будущей агитации у кандидатов будет всего 25 дней.
Напомним, 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына
При этом в ЦИК заявили, что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными,
После
Выборы в Беларуси
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Предвыборная гонка-2020 войдет в историю еще и как одна из самых скоростных: у претендентов было крайне мало времени для создания инициативных групп и сбора...
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