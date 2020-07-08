ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Быхове выступили участники социально-творческой программы «В будущее — с надеждой»

08.07.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Опыт вкупе с талантом – беспроигрышное сочетание. В этом воочию могли убедиться зрители социально-творческой программы «В будущее – с надеждой». Мероприятие, носящее международный формат, прошло на Быховщине в День Независимости Республики Беларусь. А местом для его проведения стал парк «50 лет Победы».

В Быхове выступили участники социально-творческой программы «В будущее — с надеждой»

Творческий проект хорошо известен, ведь многие быховчане уже становились его участниками. «В будущее – с надеждой» — программа, объединяющая талантливых детей, проживающих на территориях Беларуси, России и Украины, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Ее цель – поддержка юных дарований, которые, выступая на одной сцене наравне со знаменитостями, могут проявить и своим неординарные способности.

Действию, развернувшемуся в самом «сердце» города, не помешал даже дождь. Напротив, раскрытые разноцветные зонты внесли свой неповторимый колорит в этот непогожий, зато праздничный день.

В Быхове выступили участники социально-творческой программы «В будущее — с надеждой»

Земляки с нетерпением ожидали гостей – организаторов и участников программы – и не остались разочарованными от встречи с ними. Еще бы! Перед быховчанами предстали настоящие знаменитости!

На подмостки импровизированной сцены вышел лауреат международных конкурсов и фестивалей Дмитрий Шуканов. Буквально с первых нот бессменный участник проекта зажег публику.

Яркая и эпатажная. Именно такой землякам запомнилась обладательница прекрасного голоса Эльза Орехова. Победительнице  Республиканского телепроекта «Империя песни» и обладательнице Гран-при Республиканского фестиваля военной песни в Минске  зрители искренне рукоплескали и, конечно, подпевали исполняемые ею хиты.

В Быхове выступили участники социально-творческой программы «В будущее — с надеждой»

«То ли еще будет». Именно так, цитатой из своей песни, он с ноткой юмора говорит о себе. Пожалуй, самым ярким моментом мероприятия стала встреча с Народным артистом Республики Беларусь, художественным руководителем программы Эдуардом Ханком. Живое общение с композитором и исполненные им песни произвели настоящий фурор. Звонкие аплодисменты и светящиеся счастливыми улыбками лица земляков стали тому прямым доказательством.

В Быхове выступили участники социально-творческой программы «В будущее — с надеждой»

Тепло поблагодарил гостей за встречу заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов.

Нетерпеливо дожидались своего звездного часа и юные быховчане. Участники и дипломанты различных конкурсов и фестивалей, победители олимпиад по учебным предметам и даже стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи – они выходили на сцену для вручения подарков. Талантливые, одаренные, молодые — эти быховчане и есть будущее и надежда Быховщины и всей синеокой.

А для восьми земляков в ближайшей перспективе откроются еще более радужные возможности. Мальчишки и девчонки примут участие в финальном концерте и чествовании юных талантов международной социально-творческой программы «В будущее – с надеждой». Минск, жди наших звездочек!  

P.S. Коллективное фото – обязательный момент праздничного мероприятия. К слову, на этот раз попасть в объектив камеры выпала честь и журналисту «МП». Алесю Цареву, не единожды освещавшую на страницах «МП» прохождение на Быховщине программы «В будущее – с надеждой», также пригласили на сцену для общего снимка.

В Быхове выступили участники социально-творческой программы «В будущее — с надеждой»

В Быхове выступили участники социально-творческой программы «В будущее — с надеждой»

В Быхове выступили участники социально-творческой программы «В будущее — с надеждой»

В Быхове выступили участники социально-творческой программы «В будущее — с надеждой»

В Быхове выступили участники социально-творческой программы «В будущее — с надеждой»

Саша ГРАМАТЧИКОВА.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опыт вкупе с талантом – беспроигрышное сочетание. В этом воочию могли убедиться зрители социально-творческой программы «В будущее – с надеждой».
 
Новости дня
Новости разные
 
Сходство поражает. Вот как выглядит младшая дочь Адриано Челентано
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика