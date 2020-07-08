В Быхове выступили участники социально-творческой программы «В будущее — с надеждой»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Опыт вкупе с талантом – беспроигрышное сочетание. В этом воочию могли убедиться зрители социально-творческой программы «В будущее – с надеждой». Мероприятие, носящее международный формат, прошло на Быховщине в День Независимости Республики Беларусь. А местом для его проведения стал парк «50 лет Победы».





Творческий проект хорошо известен, ведь многие быховчане уже становились его участниками. «В будущее – с надеждой» — программа, объединяющая талантливых детей, проживающих на территориях Беларуси, России и Украины, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Ее цель – поддержка юных дарований, которые, выступая на одной сцене наравне со знаменитостями, могут проявить и своим неординарные способности.

Действию, развернувшемуся в самом «сердце» города, не помешал даже дождь. Напротив, раскрытые разноцветные зонты внесли свой неповторимый колорит в этот непогожий, зато праздничный день.





Земляки с нетерпением ожидали гостей – организаторов и участников программы – и не остались разочарованными от встречи с ними. Еще бы! Перед быховчанами предстали настоящие знаменитости!

На подмостки импровизированной сцены вышел лауреат международных конкурсов и фестивалей Дмитрий Шуканов. Буквально с первых нот бессменный участник проекта зажег публику.

Яркая и эпатажная. Именно такой землякам запомнилась обладательница прекрасного голоса Эльза Орехова. Победительнице Республиканского телепроекта «Империя песни» и обладательнице Гран-при Республиканского фестиваля военной песни в Минске зрители искренне рукоплескали и, конечно, подпевали исполняемые ею хиты.





«То ли еще будет». Именно так, цитатой из своей песни, он с ноткой юмора говорит о себе. Пожалуй, самым ярким моментом мероприятия стала встреча с Народным артистом Республики Беларусь, художественным руководителем программы Эдуардом Ханком. Живое общение с композитором и исполненные им песни произвели настоящий фурор. Звонкие аплодисменты и светящиеся счастливыми улыбками лица земляков стали тому прямым доказательством.





Тепло поблагодарил гостей за встречу заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов.

Нетерпеливо дожидались своего звездного часа и юные быховчане. Участники и дипломанты различных конкурсов и фестивалей, победители олимпиад по учебным предметам и даже стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи – они выходили на сцену для вручения подарков. Талантливые, одаренные, молодые — эти быховчане и есть будущее и надежда Быховщины и всей синеокой.

А для восьми земляков в ближайшей перспективе откроются еще более радужные возможности. Мальчишки и девчонки примут участие в финальном концерте и чествовании юных талантов международной социально-творческой программы «В будущее – с надеждой». Минск, жди наших звездочек!

P.S. Коллективное фото – обязательный момент праздничного мероприятия. К слову, на этот раз попасть в объектив камеры выпала честь и журналисту «МП». Алесю Цареву, не единожды освещавшую на страницах «МП» прохождение на Быховщине программы «В будущее – с надеждой», также пригласили на сцену для общего снимка.





















Саша ГРАМАТЧИКОВА.