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Повлияет ли ситуация с ухудшением качества воды в Минске на график отключения горячего водоснабжения?

08.07.2020 12:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Лето. В Минске стартует плановое отключение горячей воды. Будут ли переносить график отключения горячей воды в Минске, рассказываем в программе «Большой город».

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
График утвержден, он достаточно напряжен. Мы начали его с месячного опоздания. Мы не отключали ни одно медучреждение. Будут все лето с горячей водой те, которые определил комитет здравоохранения. Составили достаточно напряженный график. Он сейчас не будет изменяться, чтобы к 1 сентября все работы завершить.

Люди в материале: Александр Дорохович, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
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Лето. В Минске стартует плановое отключение горячей воды. Будут ли переносить график отключения горячей воды в Минске, рассказываем в программе «Большой город».
 
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