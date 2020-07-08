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Повлияет ли ситуация с ухудшением качества воды в Минске на график отключения горячего водоснабжения?
Источник материала: СТВ
Лето. В Минске стартует плановое отключение горячей воды. Будут ли переносить график отключения горячей воды в Минске, рассказываем в программе
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Повлияет ли ситуация с ухудшением качества воды в Минске на график отключения горячего водоснабжения?
Лето. В Минске стартует плановое отключение горячей воды. Будут ли переносить график отключения горячей воды в Минске, рассказываем в программе «Большой город».
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