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Имена представителей Кировщины занесены в Книгу славы Могилевщины

08.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Выдающимся жителям Приднепровского края вручили специальные свидетельства о занесении их имен в Книгу славы Могилевщины по итогам 2019 года. Торжественная церемония состоялась на площади Славы во время праздничного концерта «Люблю цябе, Радзіма слаўная мая!», посвященного Дню Независимости Республики Беларусь.

Имена представителей Кировщины занесены в Книгу славы Могилевщины

Заслуженных наград были удостоены семь жителей региона, в том числе трое представителей Кировского района: Николай Белокурский – тракторист-машинист ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» (награжден медалью «За трудовые заслуги», серебряной медалью за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР, орденом Почета); Валентина Климович – оператор машинного доения ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» (награждена медалью «За трудовые заслуги», орденом Почета, удостоена звания «Почетный гражданин Кировского района»); Александр  Багель – директор ОАО «Рассвет им. К.П. Орловского»  (награжден медалью «За трудовые заслуги»).
Имена представителей Кировщины занесены в Книгу славы Могилевщины
Имена представителей Кировщины занесены в Книгу славы Могилевщины
Имена представителей Кировщины занесены в Книгу славы Могилевщины

В Книгу славы Могилевщины также занесены Алексей Белоножко – епископ Бобруйский и Быховский Серафим, руководитель Бобруйской епархии Белорусской православной церкви  (является лауреатом премии Могилевского  облисполкома «Человек года», награжден орденом Дружбы, удостоен звания «Почетный гражданин города Бобруйска»); Галина Савченко – директор ГУ «Каменский психоневрологический дом-интернат» (награждена медалью «За трудовые заслуги», медалью Белорусской Православной Церкви святой преподобной Евфросинии Полоцкой); Дмитрий Павлюченко – ведущий агроном ОАО «Горкилен» (награжден медалью «За трудовые заслуги»); Зинаида Левочкина – начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Осиповичскому району (награждена орденом Почета).
Имена представителей Кировщины занесены в Книгу славы Могилевщины

Поздравляя заслуженных людей области с занесением их имен в Книгу славы Могилевщины, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц отметил, что священная память о героическом подвиге, совершенном во имя Победы, помогает не допускать трагических ошибок, извлекать уроки из прошлого. «Наш народ самостоятельно выбрал свой путь – это путь мира и созидания, – констатировал глава региона. – Мы построили суверенное государство, которое пользуется высоким авторитетом и уважением в мире, в котором комфортно жить, учиться, работать, растить детей и внуков. Гражданское согласие, справедливость – это фундаментальные ценности, которые легли в основу нашей государственности, белорусской модели развития. Фундамент современной сильной и процветающей Беларуси закладывали наши ветераны труда. И теперь их дело продолжает каждый из нас, своим каждодневным трудом и творческим вдохновением. Вместе мы строим промышленные и сельскохозяйственные объекты, жилые дома, новые школы, детские сады и спортивные арены. Мы гордимся тем, что Приднепровский край вносит весомый вклад в поступательное развитие нашего государства».
Имена представителей Кировщины занесены в Книгу славы Могилевщины
Имена представителей Кировщины занесены в Книгу славы Могилевщины
Имена представителей Кировщины занесены в Книгу славы Могилевщины

В свою очередь  Александр  Багель, обращаясь к молодежи, подчеркнул: «Не нужно бежать за мифическими ценностями далеко от родины. Всего можно достичь здесь – упорным трудом и талантом».

По материалам сайта mogilev-region.gov.by

 
 
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Выдающимся жителям Приднепровского края вручили специальные свидетельства о занесении их имен в Книгу славы Могилевщины по итогам 2019...
 
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