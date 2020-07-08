Раскрыты новые подробности конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Источник материала: ОНТ

Новые подробности вражды Меган Маркл и Кейт Миддлтон обнародовал королевский биограф Том Куинн, пишет Daily Mail.

По данным источника, супруга принца Гарри Меган Маркл устроила скандал после того, как один из сотрудников Букингемского дворца сказал ей, что не будет выполнять ее поручение, потому что он работает на жену принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Сообщается, что Герцогиню Сассекскую этот ответ вывел из себя, она начала кричать и топать ногами. Причем все это происходило на глазах герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Биограф отметил, что поведение Маркл удивило супругу принца Уильяма. Миддлтон вступилась за сотрудника, что и переполнило чашу терпения Маркл, которая и без того постоянно ощущала себя вторым номером. После этого инцидента бывшая американская актриса решила уйти из королевской семьи вместе со своим мужем принцем Гарри.

Фото: Karwai Tang / Getty Images

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