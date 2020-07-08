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После ночного дождя спасателям пришлось откачивать воду с участков
08.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В ночь на 7 июля в Слуцке прошёл сильный и продолжительный дождь. За 12 часов выпало 52 мм осадков, что соответствует 52 литрам воды на каждый квадратный метр площади.
В 5:30 и в 6:19 в Слуцкий РОЧС поступило два сообщения о подтоплении: по улице Янки Купалы в городе Слуцке и по улице Пролетарской в деревне Селище. Спасатели на местах откачивали воду,
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В ночь на 7 июля в Слуцке прошёл сильный и продолжительный дождь. За 12 часов выпало 52 мм осадков, что соответствует 52 литрам воды на каждый квадратный метр площади.
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