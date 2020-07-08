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Как «сахарное дело» отразилось на белорусском экспорте в Россию

08.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Как «сахарное дело» отразилось на белорусском экспорте в Россию

С уменьшением на 23% выручки и резким сокращением объемов чистой прибыли завершила 2019 год Белорусская сахарная компания (БСК) — один из крупнейших белорусских экспортеров на российский рынок.

Согласно появившейся недавно в российских базах отчетности БСК, объем ее выручки в прошлом году сократился до 7,6 млрд российских рублей, хотя в 2018 году составлял 9,8 млрд. российских рублей. Чистая прибыль трейдера, владельцами которого являются четыре сахарных завода Беларуси, уменьшилась почти в 5,7 раза – с 52,2 млн. российских рублей в 2018 году до 9,2 млн. российских рублей в 2019 году, пишет Заўтра тваёй краіны.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, объемы отгрузки сахара на российский рынок в прошлом году упали в физическом весе примерно на четверть (до 202,8 тыс. тонн), по финансам – более чем на треть (до 80,7 млн долларов). Средняя цена продукта стала меньше на 8,1%.

Негативные финансовые показатели могли стать поводом для интереса правоохранительных органов и причиной появления в январе 2020 года громкого «сахарного дела».

Как выяснили правоохранительные органы, причиной отрицательной финансовой динамики БСК стали не только внешние (усиление конкуренции в России), но и внутренние факторы. Силовики установили, что значительная часть отгружавшейся заводами в адрес БСК продукции уходила «подконтрольным посредникам». Они в свою очередь перепродавали сахар дороже на белорусском рынке. Кроме того, увеличивались затраты на производство за счет продажи российским посредникам упаковки по завышенной стоимости.

Ежегодные суммы взяток, в получении и даче которых подозреваются задержанные бывшие директора четырех сахарных заводов, экс-руководитель БСК и некоторые бизнесмены, КГБ оценил в «сотни тысяч долларов». По этому же делу проходит и бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня.

Все фигуранты находятся под стражей – в СИЗО КГБ. На замену им в течение марта-апреля текущего года подобраны новые руководители. Главой Городейского сахарного комбината стал бывший первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар. Жабинковский сахарный завод возглавил ранее работавший антикризисным управляющим Дрогичинского трактороремонтного завода Игорь Болтромеюк, а комбинат в Скиделе – бывший заместитель генерального директора Гродненского стеклозавода Владимир Белоусов. Во главе одного из лидеров отрасли – Слуцкого сахарорафинадного комбината – встал экс-директор столичного дрожжевого комбината Александр Белый. Новым руководителем БСК теперь является бывший первый заместитель, уроженец Несвижа Вадим Салов.

По мнению экспертов, новым руководителям сахарной отрасли, из которых только Салов имеет опыт работы в ней, придется непросто. Об этом говорят результаты с экспортом продукта на главный внешний рынок сбыта в первые четыре месяца 2020 года. По данным Белстата, экспорт белорусского сахара в Россию в январе-апреле в физических объемах сократился к аналогичному периоду 2019 года примерно на четверть (до около 70,1 тыс. тонн), в деньгах — более чем в два раза (до 20,4 млн долларов), а сама стоимость продукта в долларовом эквиваленте стала дешевле почти на 37%.

 
 
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С уменьшением на 23% выручки и резким сокращением объемов чистой прибыли завершила 2019 год Белорусская сахарная компания (БСК) — один из крупнейших белорусских...
 
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