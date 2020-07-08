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Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду

08.07.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Люди просто волнуются, а вдруг что-то не так? Может, надо сообщить кому следует? Это ведь происходит не в первый раз, сообщают об отключении, все морально готовятся, а нет его, вода как шла кипяток, так и льётся.

Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду

Везёт же некоторым...

Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду

Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду

И что посоветовать людям? Насколько известно, проверка требует отключения тепла, и это может быть до двух раз за лето. Ранее в этом районе уже отключали горячую воду на 3 суток.

Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду

Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду

Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду
Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду

Вы не поверите, но у нас тут жалоба на то, что НЕ отключили горячую воду
 
 
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  Люди просто волнуются, а вдруг что-то не так? Может, надо сообщить кому следует? Это ведь происходит не в первый раз, сообщают об отключении, все морально...
 
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