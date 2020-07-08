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Поздравление Елены Колесневой с Днем Независимости

08.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Дорогие земляки, жители Горецкого района!

От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником — Днем Независимости Республики Беларусь!

Это одна из важнейших дат в календаре белорусской национальной памяти. 3 июля в ходе крупнейшей стратегической операции «Багратион» в период Великой Отечественной войны была освобождена от немецко-фашистских захватчиков столица нашей Родины. И сегодня все мы должны сохранить гордость за славное прош­лое, за подвиг, совершенный отцами, дедами и прадедами, обеспечивая преемственность поколений.

В этот день хочу поблагодарить прежде всего ветеранов войны за их подвиг и отвагу, а также всех, кто ежедневным созидательным трудом создает завтрашний день, обеспечивает стабильность и процветание нашей страны, преумножая ее богатства и славу.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях, поддержки верных друзей, крепкой опоры в семье, уверенности в будущем!

 

Елена Колеснева, депутат Палаты представителей  Национального собрания Республики Беларусь


 
 
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  Дорогие земляки, жители Горецкого района! От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником — Днем Независимости Республики Беларусь! Это одна из...
 
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