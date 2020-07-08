Поздравление Елены Колесневой с Днем Независимости

Источник материала: Горецкий вестник

Дорогие земляки, жители Горецкого района!

От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником — Днем Независимости Республики Беларусь!

Это одна из важнейших дат в календаре белорусской национальной памяти. 3 июля в ходе крупнейшей стратегической операции «Багратион» в период Великой Отечественной войны была освобождена от немецко-фашистских захватчиков столица нашей Родины. И сегодня все мы должны сохранить гордость за славное прош­лое, за подвиг, совершенный отцами, дедами и прадедами, обеспечивая преемственность поколений.

В этот день хочу поблагодарить прежде всего ветеранов войны за их подвиг и отвагу, а также всех, кто ежедневным созидательным трудом создает завтрашний день, обеспечивает стабильность и процветание нашей страны, преумножая ее богатства и славу.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях, поддержки верных друзей, крепкой опоры в семье, уверенности в будущем!

Елена Колеснева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь