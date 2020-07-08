ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сегодня станет известно, с кем сыграет женская сборная Беларуси в чемпионате мира по гандболу

08.07.2020 12:44 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сегодня станет известно, с кем сыграет женская сборная Беларуси в чемпионате мира по гандболу

Сегодня пройдет жеребьевка первого квалификационного раунда женского чемпионата мира по гандболу. Борьбу за путевки будут вести 17 сборных, в том числе и белорусская.

Участники отбора будут разделены на 5 групп по три и четыре команды. Наша сборная – в первой корзине. В ней также команды Австрии, Словакии, Турции и Северной Македонии. С ними белоруски точно не сыграют. Отбор пройдет в формате однокруговых турниров, которые состоятся в конце ноября и начале декабря. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в следующую стадию квалификации. Матчи раунда плей-офф запланированы на апрель следующего года. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пройдет жеребьевка первого квалификационного раунда женского чемпионата мира по гандболу. Борьбу за путевки будут вести 17 сборных, в том числе и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси вводят зеленые номера для электромобилей. Но пока в МРО их нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика