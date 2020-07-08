Сегодня станет известно, с кем сыграет женская сборная Беларуси в чемпионате мира по гандболу

Источник материала: ОНТ

Сегодня пройдет жеребьевка первого квалификационного раунда женского чемпионата мира по гандболу. Борьбу за путевки будут вести 17 сборных, в том числе и белорусская.

Участники отбора будут разделены на 5 групп по три и четыре команды. Наша сборная – в первой корзине. В ней также команды Австрии, Словакии, Турции и Северной Македонии. С ними белоруски точно не сыграют. Отбор пройдет в формате однокруговых турниров, которые состоятся в конце ноября и начале декабря. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в следующую стадию квалификации. Матчи раунда плей-офф запланированы на апрель следующего года.

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