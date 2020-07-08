Уполномоченным представителем главы государства в Гродненской области назначен заместитель премьер-министра Александр Субботин.
Фото: eurasiancommission.org
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Назначен уполномоченный представитель главы государства в Гродненской области
08.07.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Уполномоченным представителем главы государства в Гродненской области назначен заместитель премьер-министра Александр Субботин.
Фото: eurasiancommission.org
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Уполномоченным представителем главы государства в Гродненской области назначен заместитель премьер-министра Александр...
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