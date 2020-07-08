Источник материала: Новости Волковыска

В Слониме построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами. Об этом сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать несколько бассейнов: основной 25-метровый, а также два поменьше - для детей и тех, кто учится плавать. Комплекс придаст новый импульс развитию водных видов спорта, возможно, в Слониме появится и отделение плавания. Хотя прежде всего он направлен на то, чтобы удовлетворить запросы на активный отдых от жителей города. Район, где будет возведен комплекс, молодой, здесь живет много семей с детьми, поэтому объект будет востребован как место семейного отдыха», - отметил Олег Андрейчик.

Новый объект возведут на проспекте Независимости в жилом районе Юго-Запад. Проектом предусмотрены тренажерный зал, зал для занятий фитнесом, игровая зона и боулинг. В новом ФОКе разместятся также комплекс саун, гидромасссажные ванны, оборудование для водных и оздоровительных процедур. Будет на территории комплекса и собственное кафе.

Проектную документацию планируют подготовить до конца года. В эксплуатацию объект будет сдан в 2022 году. Поручение по возведению объекта определено в распоряжении президента «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения».