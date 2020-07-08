Блогер проверил, остановит ли самодельное пуленепробиваемое стекло пулю крупного калибра

Источник материала: ОНТ

Блогер Мэтт Кэррикер проверил пуленепробиваемое стекло, стреляя в него из шестизарядного револьвера калибра.357 Magnum и других видов оружия. Примечательно, что стекло мужчина сделал сам.

Кэррикер использовал 3 слоя обычного стекла и 4 слоя оргстекла, склеив их между собой пленкой. Мэтт посчитал, что обычное стекло раздробит пулю, а оргстекло будет ловить осколки.

Сначала Мэтт и его ассистент протестировали малокалиберный 22lr – самодельное пуленепробиваемое стекло справилось с задачей. Позже блогер взял УЗИ, и стекло оказалось неэффективным.

Тогда Кэррикер взял 8 слоев оргстекла и 7 слоев обычного стекла. Мужчина стрелял из крупнокалиберного Colt Python, карабина AR в формате Five-Seven и самозарядного карабина Ruger Mini 14.

Ролик с экспериментом был опубликован 4 июля. За несколько дней видео собрало более 1,7 млн просмотров.





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