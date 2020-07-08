Страны ОДКБ проведут учение с подразделениями материально-технического обеспечения

Источник материала: Вороновская газета





Штабные переговоры по вопросам организации и проведения специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2020» состоялись 7-8 июля в Центре кризисного реагирования ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

«Стороны рассмотрели и обсудили продолжительность, содержание этапов и районы проведения совместного учения, а также вопросы организации всестороннего обеспечения, — отметил пресс-секретарь. — Согласованы предварительные составы руководства учения, оперативных групп и привлекаемых национальных контингентов государств — членов ОДКБ.

Специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2020» планируется провести на территории России на полигоне «Капустин Яр». Руководство учением поручено заместителю командующего войсками Южного военного округа Вооруженных Сил РФ по материально-техническому обеспечению.

«Специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2020″ запланировано в целях отработки задач обеспечения действий Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В последующем воинские контингенты, формирования сил и средств специального назначения КСОР ОДКБ отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта», — добавил пресс-секретарь.

В штабных переговорах под общим руководством первого заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана Калоева приняли участие представители оборонных ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

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