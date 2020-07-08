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Камеры вместо зеркал: в Минск привезли первый электрический Audi e-Tron Sportback за 92 тысячи евро

08.07.2020 13:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только в ноябре прошлого года этот автомобиль впервые показали вживую на автосалоне в Лос-Анджелесе, а буквально несколько дней назад первый экземпляр электрического кроссовера Audi e-tron Sportback приехал в Минск. Стоит новинка 92 тысячи евро.


Автомобиль, который находится в Минске, завезен не официальным дилером, а первым оператором марки Tesla в Беларуси — tesla-cars.by. Технически Audi e-tron Crossback ничем не отличается от просто e-tron. Но при этом кросс-купе имеет лучший коэффициент аэродинамического сопротивления, а это дополнительные километры пробега на одном зарядке.


Первый прибывший в Минск Audi e-tron Crossback оснащен большой батареей на 95 кВт·ч. Это версия Sportback 55 quattro. Заявленный запас хода — 446 км. Как и полагается Audi, электрический кроссовер — полноприводный. За тягу на всех четырех колесах отвечают два электромотора суммарной мощностью 360 л.с. и тягой 561 Нм. Кратковременно, при разгонах, мощность может увеличиваться до 408 л.с., а крутящий момент — до 664 Нм. Это позволяет разгоняться до «сотни» за 5,7 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч.


Из необычного оснащения можно выделить камеры, которые используются вместо зеркал заднего вида. Изображение передается на небольшие экраны, встроенные в двери. Есть здесь и развитая система помощи водителю, которая включает в себя адаптивный круиз-контроль и ассистент смены полосы движения.


Цена привезенного экземпляра Audi e-tron Sportback в богатой комплектации — 92 тысячи евро. Оператор обещает привезти машину под заказ в срок от двух недель до двух месяцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый прибывший в Минск Audi e-tron Crossback оснащен большой батареей на 95 кВт·ч. Это версия Sportback 55 quattro. Заявленный запас хода - 446 км.
 
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